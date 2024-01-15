«Разрыв цен»: в Центробанке РФ оценили ситуацию с льготной ипотекой

Регулятор призвал пересмотреть схему, когда с застройщиков взимается комиссия. Как это сказывается на покупателях квартир?

Взимание комиссий с застройщиков в рамках льготной ипотеки создает риски. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка РФ.

Регулятор считает, что льготная ипотека, несмотря на изменения в условиях, сегодня остается прибыльной для банков. Однако ситуация, когда с застройщиков взимают комиссию, несет определенные риски для покупателей недвижимости. Кроме того, это снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования.

«Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — добавили в Центробанке РФ.

В связи с этим Банк предлагает для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квартиры в новостройках ждет новый скачок цен. Об этом заговорили эксперты после того, как банки начали вводить ограничения на выдачу льготной ипотеки.