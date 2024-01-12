Новые ограничения по выдаче льготной ипотеки: главное

Многие банки сейчас одобряют кредиты только если объект возводят их партнеры-застройщики.

Квартиры в новостройках ждет новый скачок цен. Об этом заговорили эксперты после того, как банки начали вводить ограничения на выдачу льготной ипотеки.

Многие из них сейчас одобряют кредиты только если объект возводят их партнеры-застройщики. А для них собираются ввести так называемую комиссию.

Это значит — по цепочке, — что и в стоимость жилья будет закладываться дополнительная сумма. Антимонопольная служба планирует разобраться, насколько все это законно, а корреспондент «Известий» Полина Пятышева пока оценила, многие ли еще могут потянуть покупку квартиры — даже в ипотеку — и даже льготную.

Полгода поисков, десятки просмотренных квартир — и вот та самая найдена, осталось взять льготную ипотеку. Надежде Деминой одобрили ставку в 8%, но купить жилье женщина не успела: неожиданно вырос первоначальный взнос.

«Мне пришлось отказаться от сделки, потому что у меня просто нет возможности. Некоторые как, есть какая-то часть суммы 20%, а остатки 10% сверху берут потребительский кредит. То есть ты платишь и ипотеку, и потребительский кредит. Это неприемлемо для меня, я понимала, что я не смогу», — отметила она.

Но увеличение первоначального взноса лишь одна из проблем. С января крупные банки будут выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров.

А тем придется платить субсидии банку — от 7 до 11%. Ряд девелоперов уже отреагировали на это заявление и объявили «бойкот».

«Мы аккредитованы в порядка 20 банках. Скорее всего, мы будем проводить сделки с теми банками, которые пока в раздумьях или считают свою экономику», — сказал директор по ипотечным продажам в компании застройщика Рустам Азизов.

Специалисты же уверены: пока строители и банкиры ведут битву, страдать будут потребители.

«Это приведет однозначно к удорожанию новостроек. Еще одна волна подорожания должна произойти, потому что, поскольку застройщики должны платить дополнительную комиссию, понятно, что они будут перекладывать ее на плечи покупателей», — делится гендиректор ипотечного агентства Максим Ельцов.

А, значит, жилье станет еще менее доступным. При этом и сейчас позволить себе покупку квартиры может далеко не каждая семья — даже в ипотеку.

По данным Росстата, после вычета налогов средняя зарплата петербуржцев — 80 тысяч рублей. Из этой суммы ежемесячно будем откладывать половину — 40 тысяч.

Небольшая двушка в новостройке обойдется нам примерно в 12 миллионов рублей. А, значит, первоначальный взнос за нее — 3,6 миллиона.

Путем несложных подсчетов, получается, что копить нам придется 90 месяцев или 7 лет. И это только на первый взнос.

Экономисты парируют — за год петербуржцы оформили почти 70 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 350 миллиардов рублей, что на 42% больше, чем годом ранее. При этом уже к лету задолженность горожан по ипотеке приблизилась к триллиону рублей.

Высокая закредитованность, а главное — перегретый рынок недвижимости. Все это весомые основания, чтобы ужесточить условия выдачи льготных ипотек, уверены специалисты.

«Если все пойдет хорошо, то мы вернемся к нормальному потребительскому рынку, а не ситуации, когда граждане, имея миллион рублей, хотят сберечь или преумножить их при помощи рынка недвижимости. Вот ура! Особенно через недвижимость в столицах», — объяснил гендиректор агентства недвижимости, риелтор Антон Баранов.

Тем же, для кого покупка квартиры не инвестиция, а необходимость, риелторы советуют не затягивать. Льготные ипотечные программы действуют до июля, будут ли их продлевать, а главное — на каких условиях — вопрос, на который пока нет ответа даже у ЦБ.

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