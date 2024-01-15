Путин включил главу РАН Красникова в состав Совбеза

Президента Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников стал членом Совбеза РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, <…> включив в него в качестве члена Совета безопасности Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе.

В тексте также уточняется, что указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза биологическую безопасность на пространстве СНГ. Заседание на эту тему стало последним в минувшем 2023 году.