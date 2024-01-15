СМИ узнали причину отмены Эрдоганом визита турецкой делегации в Давос

На ВЭФ должен был отправиться глава Минфина Турции. Но почему Анкара передумала?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил визит делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, Эрдоган отменил визит турецкой делегации из-за критической позиции в отношении действий Израиля в секторе Газа. В Давос должен был отправиться глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, однако этого не произошло. Турецкие власти пока ситуацию никак не прокомментировали.

Тем временем западные издания уже сообщили, что участники встречи в Давосе по «формуле мира» не пришли к выработке единого мнения. Встреча завершилась без «четкого пути» еще перед приездом президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла встреча в Давосе по «формуле мира» Киева.