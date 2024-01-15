Финляндия готовится полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Ожидается, что решения по этому вопросу финские власти могут принять весной.

Финляндия готовится полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

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Финляндия может полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, передает его слова общественный вещатель Yle.

По словам чиновника, финские власти уже готовятся в полному запрету, они ищут «юридические основания» для его введения. Хяккянен уточнил, что Финляндия готовится также ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицам и компаниям, не входящим в Европейское экономическое пространство.

Ожидается, что конкретные решения по данному вопросу Финляндия представит уже весной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия продлила меру по закрытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией.

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