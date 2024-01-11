Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией

Финляндия продлила меру по закрытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Решение об этом приняли в финском МВД.

Уточняется, что КПП будут закрыты до 11 февраля.

Все сухопутные границы с Россией были закрыты 30 ноября 2023 года. Ожидалось, что туристический коридор возобновит пропуск людей 13 декабря, но положительного решения все еще принято не было. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вице-премьер Виктория Абрамченко обрисовала последствия закрытия границ с Финляндией.