Офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 109 0

Девушка стала первой военнослужащей, получившей данный статус.

Офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024»

Фото: Instagram* / missmadisonmarsh

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Младший лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Мэдисон Марш стала победительницей конкурса «Мисс Америка — 2024». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США… выиграла конкурс „Мисс Америка 2024“ в Орландо, штат Флорида», — говорится в заявлении.

Отмечается, что девушка стала первой военнослужащей, которая получила статус «Мисс Америка».

Всего в конкурсе участвовали 51 человек — от каждого штата США и округа Колумбия. На завершающем этапе участницы состязались в четырех раундах: проход в украшенной стразами одежде стиля athleisure (сочетание элементов спортивной и повседневной одежды), обсуждение горячих тем, конкурс талантов и выход в вечернем бальном платье.

К слову, Марш в финале рассказала о том, как получила лицензию пилота в 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как титул «Мисс Россия» в 2023 году завоевала 22-летняя представительница Петербурга Маргарита Голубева.

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