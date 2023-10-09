Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 827 0

Финал конкурса красоты состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Титул «Мисс Россия» в 2023 году завоевала 22-летняя представительница Петербурга Маргарита Голубева. Финал конкурса красоты прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village», имя победительницы назвала «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова, а потом передала корону Голубевой. «Вице-мисс Россия — 2023» стали Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

Маргарита Голубева получила почетную ленту, корону из белого золота и возможность представлять Россию на международных смотрах, а также традиционный приз — миллион рублей. Возможность показать себя на «Мисс Вселенная» ей представится 18 ноября в Эль-Сальвадоре.

«Стать „Мисс Россия“ — очень важный для меня этап, я об этом мечтала с 16 лет. Если честно, до чих пор не осознаю, что со мной сейчас произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны. Я надеюсь достойно представить Россию на международном конкурсе „Мисс мира“ и „Мисс Вселенная“, уверена, все будет хорошо», — поделилась Голубева в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

Примечательно, что Маргарита начала карьеру модели практически случайно. Еще в детстве она отправилась на кастинг для рекламы пельменей, куда была записана заранее. В большом здании девочка перепутала двери и оказалась в офисе известного модельного агентства. В конце концов в этом офисе она подписала контракт, открывший ей дорогу на главный смотр красавиц страны. И вскоре она окажется на мировом конкурсе.

В этом году судьями на конкурсе были «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002» и телеведущая Оксана Федорова, «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова, дизайнер Игорь Чапурин, композиторы Владимир Матецкий и Дмитрий Маликов.

«Мисс Россия» ежегодно организуется при поддержке Министерства культуры РФ. Заявку на участие могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет ростом от 173 см. В 2022 году титул достался Анне Линниковой из Оренбурга. Она выступила на 71-м конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане, США, но не вошла в топ-16 и не попала в финал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти жертвах стандартизации красоты из числа мировых знаменитостей. Эти женщины считают, что они недостаточно хороши, несмотря на миллионы поклонников по всему свету.

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:17
Больше — не меньше: максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
2:57
Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга
2:40
Почему инфляция в России ускорилась — мнения и прогнозы экспертов
2:23
Ученые нашли у человеческого языка шестой базовый вкус
2:06
Больше не хочется: в каком возрасте мужчины и женщины перестают заниматься сексом

Сейчас читают

Опубликованы кадры взрыва многоэтажного здания в секторе Газа
«Там его любимое место»: где похоронят клавишника группы «Руки Вверх!»
Актер из «Сватов» умер за границей
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России