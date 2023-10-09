Титул «Мисс Россия» в 2023 году завоевала 22-летняя представительница Петербурга Маргарита Голубева. Финал конкурса красоты прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village», имя победительницы назвала «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова, а потом передала корону Голубевой. «Вице-мисс Россия — 2023» стали Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

Маргарита Голубева получила почетную ленту, корону из белого золота и возможность представлять Россию на международных смотрах, а также традиционный приз — миллион рублей. Возможность показать себя на «Мисс Вселенная» ей представится 18 ноября в Эль-Сальвадоре.

«Стать „Мисс Россия“ — очень важный для меня этап, я об этом мечтала с 16 лет. Если честно, до чих пор не осознаю, что со мной сейчас произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны. Я надеюсь достойно представить Россию на международном конкурсе „Мисс мира“ и „Мисс Вселенная“, уверена, все будет хорошо», — поделилась Голубева в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

Примечательно, что Маргарита начала карьеру модели практически случайно. Еще в детстве она отправилась на кастинг для рекламы пельменей, куда была записана заранее. В большом здании девочка перепутала двери и оказалась в офисе известного модельного агентства. В конце концов в этом офисе она подписала контракт, открывший ей дорогу на главный смотр красавиц страны. И вскоре она окажется на мировом конкурсе.

В этом году судьями на конкурсе были «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002» и телеведущая Оксана Федорова, «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова, дизайнер Игорь Чапурин, композиторы Владимир Матецкий и Дмитрий Маликов.

«Мисс Россия» ежегодно организуется при поддержке Министерства культуры РФ. Заявку на участие могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет ростом от 173 см. В 2022 году титул достался Анне Линниковой из Оренбурга. Она выступила на 71-м конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане, США, но не вошла в топ-16 и не попала в финал.

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