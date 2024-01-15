Усыпана цветами: как выглядит могила Юрия Соломина

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 321 0

Могила Юрия Соломина усыпана цветами

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Артиста похоронили 15 января на Троекуровском кладбище в Москве.

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Артиста похоронили рядом с любимой супругой — актрисой Ольгой Соломиной, которая умерла в 2019 году. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры.

Церемония прощания с артистом проходила в Малом театре. На нее пришли близкие Соломина и его коллеги.

Кроме того, президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и представители различных ведомств прислали венки на церемонию прощания. Отпевание артиста прошло в храме Христа Спасителя.

Соломину было 88 лет. Он умер 11 января. За несколько дней до этого актера выписали из больницы, где он находился с ноября после микроинсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой была последняя воля Соломина.

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