«Желание исполнили»: раскрыта последняя воля Юрия Соломина

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 39 0

Юрий Соломин просил похоронить его рядом с любимой женой

«Желание исполнили»: раскрыта последняя воля Юрия Соломина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Никас Сафронов много лет дружил с легендарным артистом. И рассказал о трогательной просьбе друга.

Близкий друг ушедшего из жизни артиста Юрия Соломина художник Никас Сафронов рассказал, что тот часто говорил, что хочет покоиться после смерти рядом с супругой.

«Это была его воля. И очень хорошо, что родные это последнее желание великого артиста исполнили», — сообщил художник в беседе с MK.RU

Сафронов был очень близок с Соломиным и его семьей. В последние месяцы жизни артиста он был рядом с ним.

Актер, политик и худрук: чем особенно запомнился Юрий Соломин

Юрий Соломин скончался 11 января. Его смерть потрясла весь актерский мир. Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России обожали все друзья и коллеги. А сам артист обожал свою жену, которая скончалась в 2019 году.

Юрий признавался, что всегда знал, что влюбится раз и навсегда. Так и случилось. С Ольгой Соломиной он познакомился в театральном училище и отдал ей свое сердце. Они были единым целым и счастливо прожили вместе 65 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал как Петросян трогательно простился с Соломиным.

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