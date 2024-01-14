«Желание исполнили»: раскрыта последняя воля Юрия Соломина

Никас Сафронов много лет дружил с легендарным артистом. И рассказал о трогательной просьбе друга.

Близкий друг ушедшего из жизни артиста Юрия Соломина художник Никас Сафронов рассказал, что тот часто говорил, что хочет покоиться после смерти рядом с супругой.

«Это была его воля. И очень хорошо, что родные это последнее желание великого артиста исполнили», — сообщил художник в беседе с MK.RU

Сафронов был очень близок с Соломиным и его семьей. В последние месяцы жизни артиста он был рядом с ним.

Актер, политик и худрук: чем особенно запомнился Юрий Соломин

Юрий Соломин скончался 11 января. Его смерть потрясла весь актерский мир. Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России обожали все друзья и коллеги. А сам артист обожал свою жену, которая скончалась в 2019 году.

Юрий признавался, что всегда знал, что влюбится раз и навсегда. Так и случилось. С Ольгой Соломиной он познакомился в театральном училище и отдал ей свое сердце. Они были единым целым и счастливо прожили вместе 65 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал как Петросян трогательно простился с Соломиным.