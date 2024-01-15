Средства ПВО сбили летевший к Белгороду украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа, летевшего в направлении Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал он.

Повреждения получили два частных дома — у них выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что прошлой ночью три украинские ракеты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.