Средства ПВО сбили летевший к Белгороду украинский беспилотник

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 40 0

Два частных дома получили повреждения.

Средства ПВО сбили летевший к Белгороду украинский беспилотник

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа, летевшего в направлении Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал он.

Повреждения получили два частных дома — у них выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что прошлой ночью три украинские ракеты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.

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