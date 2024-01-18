«Так часто бывает»: что на самом деле происходит в семье Нюши

Неужели популярная артистка готовится к разводу?

Недавно по интернету начали гулять слухи, что певица Нюша и ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов, готовятся к разводу. Артистку и вовсе заметили без обручального кольца.

Что происходит в жизни знаменитости, пыталось выяснить издание StarHit.ru. Директор звезды Денис Орлов уверяет, что пара прекрасно ладит — все слухи о расставании абсолютно беспочвенны.

«Я вчера разговаривал с Нюшей по видеосвязи. Она была не только в обручальном кольце, но и вместе с Игорем за ужином. Поэтому слухи об их расставании сильно преувеличены, они не развелись», — заявил он.

Орлов добавил, что исполнительница сняла кольцо ради участия в фотосессии. Так часто бывает, если ювелирное украшение не подходит к образу.

«Перемены — к лучшему»: Нюша спровоцировала слухи о разводе с мужем

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша предстала перед фанатами в новом образе. На фотографии у нее почти не видно бровей.