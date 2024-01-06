«Под Инстасамку косит»: певица Нюша предстала в новом образе без бровей

Многим не понравился новый стиль артистки.

Певица Нюша предстала в новом образе и выложила смелые фото в своем личном блоге. Вот только на фотографии у нее почти не видно бровей.

На снимке артистка пронзающим взглядом смотрит в камеру. Перед фанатами она предстала в дорогущем ожерелье, зализанными волосами и весьма вызывающим макияжем.

Instagram* / nyusha_nyusha, instasamka

Но вот только не все подписчики остались довольны новым образом любимой артистки и начали писать свои негативные комментарии. Многие заметили, что ее внешний вид похож на стиль певицы Инстасамки, у которой теперь тоже почти не видно бровей. А еще у молодой звезды такая же прическа.

«Что за Инстасамка»;

«Кошмар. Верните прежнюю Нюшу. Одной Инстасамки хватает»;

«Под Инстасамку косит или что», — написали поклонницы певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как знаменитая артистка Нюша восстанавливает фигуру после родов. Оказывается, что она прибегла к инъекциям препарата, который помогает избавиться от растяжек на животе, возобновляя слой коллагена в теле.

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