«Под Инстасамку косит»: певица Нюша предстала в новом образе без бровей
Певица Нюша предстала в новом образе без бровей
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Многим не понравился новый стиль артистки.
Певица Нюша предстала в новом образе и выложила смелые фото в своем личном блоге. Вот только на фотографии у нее почти не видно бровей.
На снимке артистка пронзающим взглядом смотрит в камеру. Перед фанатами она предстала в дорогущем ожерелье, зализанными волосами и весьма вызывающим макияжем.
Но вот только не все подписчики остались довольны новым образом любимой артистки и начали писать свои негативные комментарии. Многие заметили, что ее внешний вид похож на стиль певицы Инстасамки, у которой теперь тоже почти не видно бровей. А еще у молодой звезды такая же прическа.
«Что за Инстасамка»;
«Кошмар. Верните прежнюю Нюшу. Одной Инстасамки хватает»;
«Под Инстасамку косит или что», — написали поклонницы певицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как знаменитая артистка Нюша восстанавливает фигуру после родов. Оказывается, что она прибегла к инъекциям препарата, который помогает избавиться от растяжек на животе, возобновляя слой коллагена в теле.
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