Россия планирует запретить Британии рыбачить в Баренцевом море

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Речь идет об отмене соглашения между Москвой и Лондоном, которое было заключено более полувека назад.

Россия планирует запретить Британии рыбачить в Баренцевом море

Фото: www.globallookpress.com / Maciej Olszewski; 5-tv.ru

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Россия планирует запретить Великобритании рыбачить в Баренцевом море. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект внесли в аппарат нашего правительства Минсельхоз и МИД. И по словам наших источников, правительство уже поддержало предложение.

Речь идет об отмене соглашения между Москвой и Лондоном, которое было заключено более полувека назад. Первоначально британским рыбакам разрешалось находиться у побережья Кольского полуострова сроком на пять лет, а затем разрешение много раз продлевалось на аналогичный период, хотя обе стороны имели право в любой момент от этого отказаться. Что и произошло.

Кстати, это первый денонсируемый Россией международный договор по продовольствию, за которым, по мнению экспертов, могут последовать и другие.

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