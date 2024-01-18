Россия планирует запретить Британии рыбачить в Баренцевом море

Россия планирует запретить Великобритании рыбачить в Баренцевом море. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект внесли в аппарат нашего правительства Минсельхоз и МИД. И по словам наших источников, правительство уже поддержало предложение.

Речь идет об отмене соглашения между Москвой и Лондоном, которое было заключено более полувека назад. Первоначально британским рыбакам разрешалось находиться у побережья Кольского полуострова сроком на пять лет, а затем разрешение много раз продлевалось на аналогичный период, хотя обе стороны имели право в любой момент от этого отказаться. Что и произошло.

Кстати, это первый денонсируемый Россией международный договор по продовольствию, за которым, по мнению экспертов, могут последовать и другие.