Пациенты опасаются: из российских аптек пропадает «Метипред»

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В России из аптек пропадает препарат от ревматизма «Метипред»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Смогут ли отечественные производители найти замену финскому лекарству?

С прилавков российских аптек исчезло лекарство «Метипред». Это препарат широкого спектра, его выписывают при онко-заболеваниях, бронхиальной астме, ревматизме и других болезнях. Производит его финская фармкомпания, которая ушла с нашего рынка.

В Минздраве о проблеме знают и рекомендуют временно заменить этот медикамент другими. Однако пациенты опасаются: альтернативные средства вызывают больше побочных эффектов. А некоторым — вообще не помогают.

По данным Минздрава, запасов «Метипреда» — хватит больше, чем на полгода. А этого достаточно, чтобы зарегистрировать отечественный аналог.

«Это препарат, который мы в состоянии воспроизвести. Каких-то особых процедур здесь нет, я имею в виду технологических, а что касается регистрационных процедур, то они обязательны, и я бы не стал их ускорять, потому что есть вопрос безопасности», — прокомментировал гендиректор Ассоциации фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

Финская сторона оставила россиян не только без важного препарата, но и продолжает давить на русскоязычное население, закрыв границу с РФ. В последний раз финские власти приняли решение продлить закрытие до 11 февраля, что доставляет серьезные неудобства людям, для которых поездки на восток по работе, учебе или семейным обстоятельствам — часть привычного образа жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что наркосодержащие БАДы просочились в свободную продажу.

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