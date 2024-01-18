Русскоязычные жители Финляндии обратились в суд из-за закрытой границы

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Хельсинки снова и снова продлевает закрытие границы с нашей страной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino; 5-tv.ru

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Русскоязычные жители Финляндии пожаловались в Высший административный суд страны на закрытие границы с Россией. Они утверждают, что решение властей серьезно ограничивает свободу передвижения.

Особенно страдают люди, для которых поездки на восток по работе, учебе или семейным обстоятельствам — часть привычного образа жизни. На этом фоне финские СМИ анонсируют строительство дополнительных заграждений на границе. Пропускные пункты не работают с конца прошлого года, при этом запрет неоднократно продлевали.

Все сухопутные границы с Россией были закрыты 30 ноября 2023 года. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе остались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Согласно последнему решению финских властей, закрытие границы будет действовать до 11 февраля.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна не намерена открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ и вовсе. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вице-премьер Виктория Абрамченко обрисовала последствия закрытия границ с Финляндией.

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