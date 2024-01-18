Гладков сообщил об одной пострадавшей при утреннем обстреле Белгорода

Силы ПВО сбили десять ракет, выпущенных украинскими войсками.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Украинские войска утром 18 января выпустили десять ракет по Белгороду и Белгородскому району. Российские силы ПВО сбили все снаряды, но при обстреле пострадала женщина. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая», — написал он.
Гладков уточнил, что у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Пострадавшую госпитализировали в белгородскую городскую больницу, где сейчас медики оказывают ей помощь.
Помимо того, окна выбило в одном из частных домов в селе Мясоедово, а также при обстреле был разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения. В настоящее время специалисты работают на месте.
Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник самолетного типа сбили в небе над Белгородской областью.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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