Разоряющее свидание: кто такие консуматорши и как они обманывают мужчин

Ухажерам следует внимательнее выбирать себе спутниц, иначе романтический вечер может превратиться в крупную аферу.

Влюбчивые мужчины становятся заложниками баров, в которых орудуют консуматорши. Мало того, что ухажерам предъявляют огромные счета, так еще и незаконно удерживают в заведении до полной оплаты. Нашей съемочной группе удалось сорвать одну из таких афер. Корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков расскажет.

Люди в спешке выходят из заведения. Девушки прячут лица. А своих спутников уводят подальше от камер.

-Здравствуйте! А что происходит не подскажите? Почему так резко выгнали?

-Не знаю! Выгнали и все.

Еще несколько минут назад парочки сидели за столиками в кафе. Но назвать этим романтическим свиданием сложно. Скорее — крупной аферой, которую так и не удалось довести до конца. По нашим данным, девушки, прячущие лица, занимаются консумацией. И обеспечивают этому бару неплохой доход.

«Когда уже зашел в заведение, пошло одно за другим. Я ни кальян не просил, ни чего ни другого. Короче, шампанское рекой и так далее. Понимаю, что дорого стоит, на первом свидании тратить на девушку такие суммы — это немыслимо», — делится один из пострадавших.

Этот молодой человек только сейчас понял, куда попал. Начиналось все с безобидного общения на сайте знакомств. Договорились о встрече. Девушка сама выбрала место. Как оказалось, попасть в это заведение, могут далеко не все. Дверь открывается по нажатию кнопки изнутри. На входе сидит охранник.

-Здравствуйте! А у вас за столик можно присесть?

-Забронировано все.

Зато консуматорши со своими спутниками проходят свободно. Задача девушек простая — отвлечь спутника разговорами, сделать заказ, стоимость которого зачастую составляет десятки тысяч рублей. На такую уловку попался москвич Константин Ржевский. За пару бокалов шампанского и сырную тарелку он отдал 14 тысяч.

«Принесли чек. Оформлен он был, конечно, неправильно, я на это внимание уже после обратил, когда начал оплачивать. Там не было ни реквизитов получателя, ни ИНН — ничего», — прокомментировал пострадавший Константин Ржевский.

Один из самых дорогих ужинов в своей жизни состоялся у Максима Ященко. Увидев счет, мужчина платить отказался и попытался уйти, но путь ему преградил администратор.

«Я не смог выйти, заблокировали дверь. Мне было смешно. Я говорю, а почему вы меня не выпускаете? Я хочу выйти покурить, по телефону позвонить. А они меня не выпускали. Были посетители, которые хотели зайти в заведение, но все равно дверь не открывали», — рассказывает пострадавший Максим Ященко.

В итоге Максим пригрозил вызовом полиции. Это подействовало — мужчина заплатил только за чашку кофе. Но не всем удается выйти из бара с минимальными потерями. Кого-то охранник даже сопровождает до ближайшего банкомата, где жертва консуматорш снимает наличные. Впрочем, среди клиентов заведения есть и те, кто обманутым себя не считает.

-Здравствуйте! А вы вот сейчас из заведения вышли, Вам там понравилось?

-******* понравилось.

-Цены нормальные?

-Цены плохие.

-А счет вообще больше 15 тысяч вышел?

-Да.

По примерным подсчетам, за вечер такое заведение может заработать около полумиллиона рублей. Но в этот вечер такую выручку бару сделать не удалось — помешала наша съемочная группа.

«В отношении консуматорш, которые занимаются подобного рода услугами-ей ничего не грозит. Заведению, да, грозит преследование в области уголовного законодательства», — объяснил юрист Юрий Ким.

После звонка в полицию, из кафе выпустили всех клиентов. Никто из них не успел оплатить счет.