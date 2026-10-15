В России запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования

В России планируют запустить пилотную версию единого цифрового ресурса для дошкольного образования не позднее 1 ноября 2026 года. Об этом на брифинге заявила советник президента России Елена Ямпольская.

По словам Ямпольской, большинство участников опроса поддержали название «Главная детская». На платформе разместят профессиональные материалы для воспитателей и педагогов, а также информацию для родителей о развитии детей дошкольного возраста.

Советник президента отметила, что все материалы на ресурсе будут проходить несколько независимых профессиональных экспертиз. Это, по ее словам, необходимо для проверки качества публикуемой информации.

Отдельное внимание на платформе планируют уделить подходам к раннему развитию детей. Родителям расскажут о рисках чрезмерной нагрузки в раннем возрасте и объяснят, почему важно учитывать естественные этапы взросления ребенка.

Ямпольская также сообщила о работе экспертной группы «Воспитательная работа с дошкольниками», созданной при межведомственной рабочей группе по вопросам воспитания детей и молодежи.

«Мы в целом работаем над тем, чтобы воспитательный компонент пронизывал любую деятельность в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду», — отметила советник президента.

Участники группы предлагают сделать игру основным инструментом обучения и развития дошкольников, поскольку она соответствует возрастным потребностям детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября 2027 года в России планируют обновить стандарт дошкольного образования. Действующие требования не менялись 13 лет.

Минпросвещения намерено сместить акцент с обучения на воспитание и всестороннее развитие детей.

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