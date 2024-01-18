ФАС возбудила антимонопольные дела против трех производителей яиц
Тем не менее, в стране фиксируют пусть и небольшой, но все-таки спад стоимости продукта.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дела — против трех производителей яиц на Ставрополье. Они одновременно повысили цены.
По данным регулятора, с сентября по декабрь стоимость продукции выросла в полтора-два раза. ФАС подозревает компании в картельном сговоре, им грозят штрафы. Ранее служба уже фиксировала подобные нарушения в других регионах, в том числе в Кировской, Волгоградской, Воронежской областях и в Крыму. Идут проверки.
Тем временем, Минсельхоз впервые за полгода сообщил о снижении цен на яйца. Правда, пока лишь на 0,2% процента. Это данные по итогам прошлой недели. В министерстве отметили, что связана такая динамика с традиционным падением спроса после новогодних праздников и увеличением объема поставок.
Ранее в России резко выросла цена на мясо кур и куриные яйца. Вопрос дошел даже до президента РФ. Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года пообещал, что ситуация с ценами на куриное яйцо вскоре будет улучшаться. По его словам, стоимость выросла из-за роста спроса. Для разрешения вопроса было принято решение начать закупать куриное яйцо из Турции и Азербайджана.
Ранее 5-tv.ru писал, чем импортные яйца отличаются от российских.
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