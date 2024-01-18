Знают не все: чем импортные яйца отличаются от российских

Один из факторов — рацион кур на фермах.

Разницы в полезных свойствах между яйцами из России и ввезенными в страну быть не должно. Об этом порталу «Доктор Питер» заявил профессор, доктор технических наук Александр Ишевский.

«Даже куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро- и микроэлементов — в силу опять же своего размера. По содержанию белков, жиров они примерно одинаковые», — отметил специалист.

Однако импортные яйца могут отличаться по вкусу и цвету желтка, уточнил профессор. Все зависит от того, чем кормили курицу: если в ее рационе было вторичное рыбное сырье, то после термообработки у яиц может появиться рыбный привкус.

При этом турецкие и азербайджанские яйца также могут отличаться по размеру. Дело в том, что, скорее всего, разбивки по категориям у них не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию из Турции через пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» прибыла первая партия куриных яиц в количестве 316,8 тысячи штук. Вес поставки составил 19,36 тонны, партия будет распределена по торговым точкам.

Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям России и Евразийского экономического союза. Несколько партий куриных яиц из Азербайджана также уже прибыли в Россию.