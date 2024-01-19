Наука сна: что делать, если не спится, а утром рано вставать

После тяжелого дня организм нужно правильно подготовить к отдыху.

В жизни каждого человека была ситуация, когда ни в какую не получается заснуть, а утром нужно рано вставать. Есть пять действенных способов, как перестать ворочаться в постели половину ночи.

Теплый душ перед сном

Организм нужно обязательно подготовить ко сну. Теплый душ отлично поможет расслабить мышцы и снизить накопившийся за день стресс. Кроме того, это станет сигналом вашему мозгу о приближении времени отдыха.

Плотные шторы или маску для сна

Создание темной атмосферы в спальне является ключевым моментом для борьбы с бессонницей. Плотные шторы, не пропускающие свет, значительно улучшат качество сна. Альтернативный способ — маска для сна. Главное, чтобы она хорошо прилегала к глазам, но не создавала дополнительного давления.

Проветривание помещения перед сном

Качество воздуха в спальне играет важную роль в засыпании. Поэтому стоит проветрить комнату перед тем, как вы ляжете в постель. Это создаст оптимальные условия для здорового сна.

Никаких гаджетов

Электронные устройства излучают синий свет, который подавляет выработку гормона сна мелатонина, пишет Rsute.ru. Отложите планшеты и смартфоны хотя бы за 30 минут до того, как лечь в кровать. Это касается и телевизора — его тоже стоит выключить.

Поможет белый шум

Белый шум — это монотонный звук, который охватывает все частоты слышимого спектра с одинаковой интенсивностью. Он может помочь вам улучшить ваш сон, а именно сконцентрироваться и блокировать посторонние звуки.

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