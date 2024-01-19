Настасья Самбурская выложила «жаркие» фото с пляжа: оцените фигуру
Настасья Самбурская сильно похудела и выложила результат в сеть
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Как отреагировала аудитория звезды сериала «Универ»?
Звезда «Универа» Настасья Самбурская выложила фото из отпуска, от которых даже у самых преданных поклонников звезды волосы на голове встали дыбом. Исхудавшая до неузнаваемости актриса с котом на руках, стоящая на залитом солнцем морском берегу, заставила пользователей сети яростно строчить комментарии. Добавила перчинки подпись: «Решила показать вам свою киску» — которую Самбурская оставила под постом.
Поразительное преображение Настасьи Самбурской.
Мнения аудитории разделились. Кто-то посчитал новый образ Настасьи идеальным, похвалив стройную фигуру актрисы, а кто-то негативно отнеся к трансформации кумира.
«Настя, ты схуднула! Не кормят там?», — приводит один из комментариев сайт dni.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что постройневшая Ирина Пегова поделилась своими секретами похудения.
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