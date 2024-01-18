Постройневшая Ирина Пегова поделилась своими секретами похудения

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Алексей Панков
Алексей Панков 107 0

Ирина Пегова похудела благодаря медленному приему пищи

Постройневшая Ирина Пегова поделилась своими секретами похудения

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Звезда сбросила практически 30 килограммов. Как ей это удалось?

Российская актриса Ирина Пегова заявила, что ей удалось похудеть на 27 килограммов. По словам артистки, лишний вес у нее был всю жизнь. Рождение ребенка лишь ухудшило ситуацию.

Однако Пеговой удалось привести себя в форму благодаря собственной методике похудения. По ее мнению, необходимо выпивать дневную норму чистой воды, около двух литров. Кроме того, важен размер порций. Он не должен превышать размер ладони. При этом в день актриса может позволить себе три-четыре приема пищи. Также она старается не торопиться во время приема пищи, и может обедать в течение часа.

«Я люблю различные оздоровительные заведения. Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно», — цитирует Пегову издание KP.RU.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пегова на новогодние каникулы решила не засиживаться дома, а отправилась в Нижний Новгород.

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