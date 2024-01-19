Путин назначил послом России в Японии Николая Ноздрева

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 57 0

Президент подписал официальный документ.

Путин назначил послом России в Японии Николая Ноздрева

Фото: Беляев Игорь / ТАСС

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Послом России в Японии стал директор третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Назначить Ноздрева Николая Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии», — говорится в тексте.

Ранее эту должность занимал Михаил Галузин. Он был освобожден от обязанностей в ноябре 2022 года и назначен на должность заместителя главы МИД России. После него временным послом был Геннадий Овечко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России. Зарубежному дипломату тогда заявили протест из-за действий его страны на международной арене.

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