Посла Молдавии вызвали в МИД России и выразили протест

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

Посла Молдавии вызвали в МИД России и выразили протест

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Посол Молдавии Лилиан Дарий минувшим вечером был вызван в МИД РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства. зарубежному дипломату заявили протест из-за действий его страны на международной арене.

«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — говорится в заявлении МИД

В частности, послу было объявлено о фактах политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов. Также протест был связан с возросшим числом случаев дискриминации граждан РФ в Молдавии.

Кроме того Дарию сообщили о том, что ряду граждан Молдавии запрещен въезд в страну в качестве симметричного ответа на действия властей.

«Выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах республики оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО», — подчеркнули в МИД.

Дипломату указали на неприемлемость такой поддержки Украины, так как это размывает нейтральный статус Молдавии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему посла Дании вызвали в МИД России.

-9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

1:27
В России намерены запретить продажу безалкогольного пива подросткам
1:16
Заслуженное первое место: кого из российских музыкантов слушают чаще всего?
0:56
Посла Молдавии вызвали в МИД России и выразили протест
0:39
Политический заказ? В Киеве убили экс-замгенпрокурора Украины и ее дочь
0:26
Не запрещает себе красиво жить: Волочкова озвучила траты на отдых на Мальдивах
0:10
Юрист объяснил, как меньше платить за жилье зимой

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Принадлежат ему? Обгоревшие останки обнаружили в доме пропавшего рэпера Sir-J
«Козырная карта»: почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб»
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса