Эстония построит 600 бункеров на границе из-за якобы угрозы со стороны России

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с Россией якобы из-за исходящей угрозы. Об этом сообщило эстонское Минобороны.

«Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

По информации газеты Postimees, Эстония планирует построить на границе около 600 бункеров. По словам советника вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтуса, таким образом эстонская сторона исключит большую угрозу в виде России.

При этом точное количество бункеров еще будет определено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки тысяч солдат хотят привлечь к учениям НАТО по сдерживанию России. Учения носят название «Стойкий защитник». Сценарий предусматривает якобы нападение России на территорию союзников, что говорит об активизации статьи № 5 Североатлантического договора.