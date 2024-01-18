В НАТО планируют мобилизовать 90 тысяч солдат для учений по сдерживанию России

Десятки тысяч солдат хотят привлечь к учениям НАТО по сдерживанию России. Об этом стало известно Deutsche Presse-Agentur в кулуарах встречи высших военных представителей Североатлантического альянса в Брюсселе.

По данным СМИ, учения запланированы на февраль. В НАТО для этих целей хотят мобилизовать около 90 тысяч солдат, передает немецкий телеканал N-TV.

Учения носят название «Стойкий защитник». Сценарий предусматривает якобы нападение России на территорию союзников, что говорит об активизации статьи № 5 Североатлантического договора. Ожидается, что учения станут крупнейшими со времен окончания холодной войны. Солдаты будут отрабатывать боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил.

Между тем немногим ранее стало известно, что Польша согласна на размещение на своей территории немецких войск для усиления восточного фланга НАТО. Страна якобы приветствует любую помощь о сотрудничество со стороны союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению сенатора Алексея Пушкова, западные страны уже давно ведут против России войну, причем не холодную, а ледяную. Политик указал на то, что Запад начал готовиться к ней в 2014 году, когда ввел первые санкции против России, а если учитывать расширение НАТО на восток, то еще раньше.