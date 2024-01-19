Экс-военный посетил Россию и дал пресс-конференцию, где рассказал о своем видении «сотрудничества» Киева и Вашингтона.

Экс-разведчик армии США Скотт Риттер считает, что Соединенные Штаты не являются другом для Украины, хотя и пытаются его изображать. Об этом бывший американский военный завил на пресс-конференции, которая прошла в Москве 19 января 2024 года.

По мнению Риттера, Киеву давно следовало бы понять, что Вашингтон всего лишь использует украинцев в своих целях.

«США — плохой друг. Мы обещали Украине быть другом, и быть им до самого конца, но конец наступил уже сейчас. Я говорил украинцам много раз: Америка вам не друг. Мы вас используем, поставляя оружие, но не уничтожаем никого своими руками — это же очень удобно», — подчеркнул экс-военный.

При этом Риттер считает, что рано или поздно США поступят с Украиной точно так же, как сделали с Афганистаном и Вьетнамом.

Что касается позиции России, бывший разведчик отмечает, что РФ находится на правильной стороне в отношении Украины, и поддержал успехи РФ в конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США используют украинских националистов со времен ВОВ.