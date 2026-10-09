До трех миллионов тонн: Трамп рассказал о поставках дизеля из России

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 60 0

Президент США сообщил о результатах разговора с Владимиром Путиным.

Трамп заявил о поставках российского дизеля в США

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

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Трамп рассказал о поставках дизеля из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Беседу с российским лидером Трамп назвал успешной.

По его словам, Россия должна немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного топлива. Еще 500 тысяч тонн, как утверждает американский президент, планируется направить в течение ноября, а затем — еще 1 миллион тонн.

Трамп также заявил, что с учетом состояния российских предприятий в течение короткого периода объем поставок может достичь 3 миллионов тонн дизельного топлива.

Ранее в тот же день президент США анонсировал «большое объявление» по дизельному топливу. Reuters сообщало, что на фоне ограниченного предложения дизеля и высоких цен американская администрация готовила дополнительные меры для увеличения доступности топлива.

5 октября Трамп подписал указ, временно расширяющий использование окрашенного дизельного топлива и предусматривающий отсрочку ряда федеральных акцизов до конца 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против Международного уголовного суда. Ограничения распространяются на всю организацию и могут затронуть связанные с ней компании, включая структуры, оказывающие финансовые, страховые и технологические услуги.

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