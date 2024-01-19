Эти безобидные симптомы могут говорить о раке мозга

Химиотерапевт Андрей Базылев дал советы, как максимально верно считывать скрытые сигналы своего организма.

Недомогания и болезни, на которые мы порой не обращаем внимания, могут являться симптомами очень серьезных заболеваний, в том числе — онкологических. Врач-онколог Андрей Базылев рассказал 5-tv.ru, как вовремя заметить и правильно истолковать сигналы организма.

По словам специалиста, онкологическое заболевание может развиться у человека в любом возрасте, при этом стоит различать виды опухолей, поскольку некоторые из них могут быть смертельно опасны.

«Существуют доброкачественные опухоли головного мозга и злокачественные. Первые хорошо поддаются лечению и для излечения достаточно операции по удалению. Вторые — склонны к рецидивам и помимо операции необходимы дополнительные методы лечения: лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия», — пояснил эксперт.

Андрей Базылев подчеркнул, что при этом все виды опухолей вызывают схожую симптоматику.

«Основные признаки — постоянная головная боль, беспричинная тошнота или рвота, нарушение координации или появление слабости в конечностях, нарушение зрения или слуха, нарушение речи. Если вы обнаружили у себя один или несколько симптомов из списка, это не означает, что у вас 100% опухоль головного мозга. Такие симптомы могут давать и другие болезни», — добавил эксперт.

По словам специалиста, человеку, нашедшему у себя эти симптомы, следует обратится к медикам и пройти обследование — МРТ головного мозга.

«Этот вид исследования поможет поставить точный диагноз и узнать причину возникновения вышеперечисленных симптомов», — порекомендовал химиотерапевт.

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