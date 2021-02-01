Онколог рассказал, может ли синтетическая одежда спровоцировать рак

В современном мире текстильная промышленность стремится к удешевлению производства, а изготовление материи из натуральных материалов влетает производителям одежды в копеечку. Но в погоне за дешевизной многие и сами не задумываются о том, какую опасность в себе могут нести искусственные материалы. Известный химиотерапевт и онколог Андрей Базылев рассказал 5-tv.ru, чем вредны синтетические ткани и может ли одежда их них привести к раку.

По словам специалиста, синтетическая ткань делается из полиэстера, который является одной из разновидностей пластика. Но при производстве искусственной материи применяются множество химических веществ: аммиак, формальдегид, тефлон и другие.

«Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания, и являются достаточно серьезными канцерогенами» — пояснил врач.

Андрей Базылев подчеркнул, что на данный момент нет серьезных исследований о влиянии искусственных тканей на возникновение онкологии, поэтому себя лучше поберечь и не рисковать. Специалист рекомендовал отказаться от длительного ношения синтетической одежды, а также от использования постельного белья из ненатуральных материалов.

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