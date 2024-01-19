Кто еще пополнил список?
Фото: Из открытых источников
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Минюст РФ признал иноагентом социолога Григория Юдина*. Список традиционно пополнился в пятницу вечером.
Также отмечается, что социолог выступал против российской спецоперации по защите Донбасса, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России.
В список иноагентов также были включены экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица*, блогер Владислав Олейник*, журналист Лола Тагаева*, экоактивист Евгения Чирикова*, лекторий «Живое слово»*, «Комитет ингушской независимости»*.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии.
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