Минюст РФ признал иноагентом социолога Григория Юдина*

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 84 0

Кто еще пополнил список?

Минюст РФ признал иноагентом социолога Григория Юдина*

Фото: Из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Минюст РФ признал иноагентом социолога Григория Юдина*. Список традиционно пополнился в пятницу вечером.

Также отмечается, что социолог выступал против российской спецоперации по защите Донбасса, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России.

В список иноагентов также были включены экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица*, блогер Владислав Олейник*, журналист Лола Тагаева*, экоактивист Евгения Чирикова*, лекторий «Живое слово»*, «Комитет ингушской независимости»*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии.

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса