В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии: о каких мерах идет речь

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Лидеры фракций Госдумы разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС РФ

В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии: о каких мерах идет речь

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Законопроект уже предварительно поддержали силовые ведомства.

Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о ВС РФ, а также призывах к осуществлению антигосударственной деятельности. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Реализация Федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Так, депутаты намерены ужесточить уголовную ответственность, если противоправная деятельность осуществляется по заказу третьей стороны, из корыстных побуждений или на основании расовой, национальной, религиозной или политической ненависти.

Было предложено конфисковывать имущество за распространение фейков о ВС РФ, а также если оно используется для финансирования действий, подрывающих безопасность государства.

Данный законопроект уже предварительно поддержали силовые ведомства: Следственный комитет РФ, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для родителей школьных буллеров предлагают ввести штрафы. С таким предложением выступили в Госдуме.

-7° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.31 96.59
0.54
Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 ян...

Последние новости

4:23
«Могу сам себе приготовить что-то»: какой Николай Басков в быту
4:08
Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 января
3:53
Дочь рэпера Snoop Dogg попала в больницу с инсультом
3:37
Во Флориде запустили на МКС ракету SpaceX с космическими туристами
3:23
В Белоруссии задержали доставлявшего через границу оружие агента СБУ
3:10
Наука сна: что делать, если не спится, а утром рано вставать

Сейчас читают

Татарстанский священник: «Если вы в очереди к святой воде со всеми переругались, то она умножит грехи»
Соцфонд: 2 февраля семьям с детьми на карту МИР поступит 15 тысяч рублей
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса