Поможет простая губка: как самостоятельно улучшить напор воды в квартире

Домохозяйки часто сталкиваются с проблемой плохого напора воды в ванной. Чаще всего причина кроется в забившемся кране. Но обращаться за помощью сантехника совсем необязательно — решить вопрос можно попытаться самостоятельно с помощью простой губки. Как именно — рассказало издание utro.ru.

Чтобы вернуть былой напор вашему крану, для начала нужно разобрать смеситель, а именно снять излив. Это трубка, из которой льется вода. После от губки для мытья посуды нужно отрезать тонкий кусочек поролона. Полоска должна быть такой толщины, чтобы пролезла в излив крана. Засовывать губку нужно через верхнее отверстие — место, где трубка крепится к смесителю. Затем нужно на всю мощность включить воду.

Этот кусочек поролона вместе с водой пройдет по трубке и уберет всю грязь, которая копились там за годы. Спустя некоторое время губка, которую вы засунули в кран, выйдет вместе с водой.

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