Нехитрый способ: как прочистить засор в раковине

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 69 0

Решить проблему можно всего за полчаса без особых затрат.

Нехитрый способ: как прочистить засор в раковине

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Засор в раковине — частная проблема, которая доставляет много неудобств в быту. Например, при мытье посуды вода не уходит, как положено, а продолжает набираться. Как быть в такой ситуации — рассказало издание utro.ru.

Оказывается, что решить эту проблему можно легко и без особых затрат. Для начала стоит вынуть из раковины ситечко и обильно полить его кипятком, поскольку жир в сливе приобретет податливость. После этого нужно засыпать в слив примерно 150 граммов пищевой соды и оставить все на 10-15 минут.

После истечения вышеуказанного времени нужно залить туда 250 миллилитров 9-процентного уксуса. Появится пена, не пугайтесь этого. Это необходимая для решения проблемы химическая реакция. Спустя несколько в слив уже можно заливать кипяток — он и смоет отошедший от труб налет. В итоге проблема решена и засора больше нет!

При этом стоит отметить, что лучше не доводить трубы до состояния, при котором засор превратится в плотную пробку. Иначе подручными средствами уже не справиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя смывать в раковину.

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