Время на исходе: Израиль обозначил срок достижения соглашения с «Хезболлой»

Что произойдет, если договоренности так и не будут достигнуты?

Власти Израиля еще в конце декабря обозначили конец января как срок достижения соглашения с шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Официальные лица, знакомые с переговорами, понимали, что Израиль рассматривает конец января как цель для достижения соглашения», — говорится в публикации.

При этом официально Израиль не выдвигал «жестких сроков», когда активизируют военную кампанию против «Хезболлы». Однако еще в конце декабря власти этой страны во время переговоров с американскими коллегами заявляли о необходимости достичь долгосрочного соглашение о границе с Ливаном «в течение следующих нескольких недель». В противном случае воплотится в жизнь сценарий, которого США и Евросоюз усиленно пытались избежать. Речь идет о боевой операции на юге Ливана.

«Позиция Израиля заключается в том, что мы предпочитаем дипломатическое решение, и если дипломатическое решение окажется невозможным, нам придется действовать самостоятельно», — подчеркнул представитель МИД страны Лиор Хайат.

До этого сообщалось, что мощный взрыв произошел в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла». Группировка враждует с Израилем. По последним данным, всего погибли шесть человек. Число пострадавших неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил о финансировании Израилем группировки ХАМАС.