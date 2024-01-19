Боррель заявил о финансировании Израилем группировки ХАМАС

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Боррель заявил, что Израиль финансировал ХАМАС

Боррель заявил о финансировании Израилем группировки ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com / Yousef Mohammed

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Премьер-министр еврейского государства отвергает эти обвинения. Так где же правда?

Некоторое время назад Израиль финансировал палестинское движение ХАМАС, с которым сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта. Таким заявлением поделился Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности, сообщает Reuters. По его словам, на такой шаг правительство еврейского государства пошло с целью ослабления Палестинской автономии, возглавляемой Движением за освобождение Палестины (ФАТХ).

«Да, ХАМАС финансировалась израильским правительством, которое пыталось ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ», — заявил Боррель.

В чем именно заключалась поддержка, он не уточнил. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается подтверждать подобные заявления.

В начале октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боррель не увидел смысла отправлять помощь в Газу. По его словам, бессмысленно помогать тому, «кого на следующий день убьют».

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