Турецкие отели снизили цены для россиян

Туроператоры учли неудачный прошлогодний опыт.

Отели в Турции снизили цены для российских туристов более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Российскиз союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева.

«Они (цены — Прим. ред.) на 20 и более процентов ниже, чем в то же время в прошлом году. Мы уже сейчас видим интенсивную динамику продаж из тех 16 российских городов, откуда выполняются рейсы в Турцию», — сказала она.

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Худаева объяснила, что в туроператоры и турецкие отельеры решили сообща проработать условия для бронирований туров на лето. Они учли неудачный опыт 2023 года и в результате получились привлекательные цены.

РСТ также сообщает со ссылкой на туркомпании, что в евро цены для россиян снизились в среднем на 27%. В этой связи уже в январе заметно выросли продажи путевок в Турцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в АТОР анонсировали появление новых прямых рейсов в курортные страны. Только за последнее время количество государств, готовых сотрудниках с отечественными путешественниками, выросло на четверть.