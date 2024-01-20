«Узнали»: в Германии разгорелся скандал из-за статуи «голой Меркель»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 298 0

Bild: немцы увидели в статуе голой женщины в Гамбурге схожесть с Меркель

«Узнали»: в Германии разгорелся скандал из-за статуи «голой Меркель»

Фото: Reuters / MICHELE TANTUSSI

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кто стоит за этой выходкой, доподлинно неизвестно.

Жители Гамбурга узнали в сидящей на одном из контейнеров рядом с театром «Талия» статуе бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«В Гамбурге появилась статуя голой женщины. Горожане узнали в ней Ангелу Меркель», — говорится в материале.

До этого монумент, как отмечается, использовался в качестве декорации в культурном учреждении. По информации издания, статую позднее продали владельцу комплекса зданий, где находится театр.

Голову «Меркель» к фигуре, по всей вероятности, приделал как раз он. На фоне этого в Германии разгорелся скандал, а некоторые общественные деятели даже отмечают, что такие акции приводят к снижению значимости политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на родине певицы Шакиры появилась скульптура в ее честь. Бронзовую статую высотой более шести метров установили в родном городе артистки — колумбийской Барранкилье. 

-8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 янва...

Последние новости

0:05
ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину
23:45
Редкая болезнь: Анна Asti перенесла хирургическую операцию
23:30
Неизвестная Волочкова: как знаменитая балерина помогает Донбассу
23:23
Бакальчук обратилась к клиентам после гигантского пожара на складе Wildberries
23:08
«Ликуйте»: кого сыграет Милош Бикович в американском сериале «Белый лотос»
22:55
«По нашему мнению»: Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией

Сейчас читают

Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов
Иранские военные советники погибли во время ударов Израиля по Дамаску
«Надеюсь еще пожить»: Лужина рассказала о проблемах с сердцем, доставшихся по наследству
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса