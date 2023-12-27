Шестиметровая скульптура в честь Шакиры появилась в ее родном городе

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 36 0

Espectador: в колумбийской Барранкилье открыли скульптуру в честь Шакиры

Шестиметровая скульптура в честь Шакиры появилась в ее родном городе

Фото: www.globallookpress.com / dpa

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Высота статуи составляет около семи метров.

На родине певицы Шакиры появилась скульптура в ее честь. Об этом передает издание Espectador.

Бронзовую статую высотой более шести метров установили в родном городе артистки — колумбийской Барранкилье. На торжественной церемонии открытия глава города Хайме Пумарехо отметил, что именитая землячка вдохновляет женщин и девочек Карибского бассейна.

«У тебя есть сердце, которое создает музыку, бедра, говорящие правду, уникальный талант и голос, который вдохновляет миллионы. Желаю и дальше вдохновлять женщин и девочек Карибского бассейна», — подчеркнул он.

Шакира в своем блоге написала, что это честь для нее. Также она выразила благодарность властям родного города за этот «выразительный образец творчества и художественного дара со стороны земляков».

Памятник выполнен в виде фигуры, воспроизводящей танцевальное движение исполнительницы в легендарном музыкальном клипе на песню Hips Don't Lie.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шакира избежала тюрьмы по делу о неуплате налогов, но заплатит крупный штраф.

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