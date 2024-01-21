Еще три беспилотника сбили средства ПВО над Смоленской областью
Военными вновь пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА.
Фото: www.globallookpress.com / Ashraf Amra
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Средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Смоленской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 1:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Смоленской областью.
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