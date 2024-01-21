«Всегда скандал»: Волочкова рассказала, что думает о Джигурде и Шаляпине

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 20 190 0

Волочкова заявила, что с Джигурдой всегда связаны скандалы

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Танцовщица разоткровенничалась на собственном дне рождения.

Балерина Анастасия Волочкова сравнила свое отношение к актеру Никите Джигурде и певцу Прохору Шаляпину. С первым, призналась звезда корреспонденту 5-tv.ru на собственном дне рождения, всегда получается что-то неожиданное.

«Если с Джигурдой связан всегда какой-то хайп, скандал, всегда неожиданно, что ты можешь получить после этого. А с Прохором это всегда позитив — мы смеемся всегда, мы на позитиве в любом случае», — поделилась знаменитость.

Волочкова охарактеризовала свое общение с Шаляпиным как чистое и светлое. Она даже вспомнила, как до Нового года после показа ее шоу в кинотеатре поехала с ним в хоспис, чтобы просто посетить обычных людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Волочкову обрушился шквал хейта со стороны интернет-пользователей после слитого видео с ее «горячими» танцами вместе с Джигурдой. Как ни крути, подобные скандалы отражаются на психологическом состоянии человека. Балерина рассказала, что помогает ей снять накопившийся стресс.

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