«Баня и веники»: как Волочкова справляется со стрессом после скандала со слитым видео

Знаменитая балерина не нуждается в помощи психолога. У нее есть свой действенный метод снятия напряжения.

На Анастасию Волочкову обрушился шквал хейта со стороны интернет-пользователей после слитого видео с ее «горячими» танцами вместе с Никитой Джигурдой. Как ни крути, подобные скандалы отражаются на психологическом состоянии человека. Балерина рассказала, что помогает ей снять накопившийся стресс.

«К психологу я не хожу. У меня есть баня русская, есть ледяная купель, веники, массаж», — кратко ответила звезда на своей пресс-конференции, посвященной скандальному ролику.

Прежде Волочкова рассказала, что вызвавшее бурную реакцию в обществе видео с ее участием было снято примерно год назад. На кадрах знаменитость в одних штанах и лифчике исполняет страстный танец со своим другом Джигурдой. В какой-то момент актер решает стянуть с нее единственный приличный предмет одежды и оставляет в одном нижнем белье.

Сама знаменитость не видит в этих танцах ничего страшного. Говорит, что знает Джигурду 20 лет и ничего другого от его поведения не ждет. Так что тот факт, что он практически оставил ее раздетой на кадрах, ее не удивил. При этом звезда шпагата пришла в негодование от того, зачем кому-то понадобилось столкнуть ее с Джигурдой лбами и подпортить репутацию этим роликом. Человека, выложившего видео на всеобщее обозрение, балерина намерена наказать по полной программе. Уже готовится заявление в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как семья Волочковой отреагировала на слитое видео.