Количество погибших при обстреле Донецка увеличилось до 13 человек

Количество погибших при обстреле рынка в микрорайоне Текстильщик Донецка увеличилось до 13 человек. Еще десять пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Вся информация в данный момент уточняется, экстренные службы города работают на месте обстрела. Ранее 5-tv.ru показывал кадры с места.