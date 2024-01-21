В Гонконге после участия в марафоне скончался мужчина

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 81 0

RTHK: после забега в Гонконге скончался мужчина, 842 человека пострадали

В Гонконге после участия в марафоне скончался мужчина

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ingo_kutsche

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сообщается, что 30-летнему спортсмену стало плохо на станции метро.

В Гонконге после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon умер мужчина, 842 человека получили травмы. Об этом сообщила местная радиостанция RTHK.

Как стало известно, после длительного забега на 42 километра в прошедших утром соревнованиях мужчина 30 лет потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Его доставили в медицинское учреждение и поспешили оказать помощь, однако спортсмен скончался. На данный момент выясняются детали произошедшего.

Также сообщается, что другой атлет, принимавший участие в забеге на десть километров, почувствовал недомогание недалеко от финишной черты. Мужчина также потерял сознание и упал на землю, его сердце остановилось. Медикам удалось спасти бегуна.

По данным радиостанции, во время и после марафона за помощью обратились 842 человека. В основном пострадавшие жаловались на растяжения и ушибы. В больницы доставлены свыше 30 участников соревнования.

Победителем среди мужчин стал кениец Андерсон Серой, показав результат в 2 часа 15 минут и 50 секунд. Лучший женский результат показала Медина Армино из Эфиопии. Ее итоговое время составило 2 часа 28 минут 47 секунд. Всего заявки для марафона подали 74 тысячи человек. Явка составила 91%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный взрыв произошел в отеле Sandman Signature в Техасе.

-12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:45
Брошенные в Севастополе украинские корабли решили утилизировать
4:25
Из фотографа в миллионера: что известно о россиянах, бывших на борту упавшего в Афганистане самолета
4:04
Кличко назвал политику Зеленского авторитарной
3:42
«Мы признались в чувствах»: Ангелина Вовк поведала о романе с Лионом Измайловым
3:20
В России выдали первое звание КМС по киберспорту
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Одни и те же тенденции»: почему ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донецка
Один из выживших в результате крушения самолета — медработник Сыровоткин
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса