Мощный взрыв произошел в отеле Sandman Signature в Техасе. Трансляцию с места происшествия ведет телеканал CBS.

На кадрах с места ЧП видно развороченный фасад здания, первый этах отеля остался практически без стен.

Корреспондент на месте событий отметил, что в воздухе чувствуется сильный запах бытового газа. Его также удивил тот факт, что вокруг не собрались зеваки.

Пока нет информации о том, когда произошел взрыв. Точно неизвестно и сколько человек пострадало. По некоторым данным, речь может идти минимум о десяти пострадавших, но неизвестно, сколько людей было в здании.

На месте работают спасатели. Они пока осматривают место происшествия, вслушиваются и осматривают камерой на шнуре подвал здания, чтобы понять — есть ли под завалами люди.

Полиция Техаса посоветовала жителям держаться подальше, пока сотрудники службы экстренной помощи осматривают место происшествия.