Мощный взрыв произошел в отеле Sandman Signature в Техасе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Точное число пострадавших пока неизвестно.

Мощный взрыв произошел в отеле Sandman Signature в Техасе

Фото: из открытых источников

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Мощный взрыв произошел в отеле Sandman Signature в Техасе. Трансляцию с места происшествия ведет телеканал CBS.

На кадрах с места ЧП видно развороченный фасад здания, первый этах отеля остался практически без стен.

Корреспондент на месте событий отметил, что в воздухе чувствуется сильный запах бытового газа. Его также удивил тот факт, что вокруг не собрались зеваки.

Пока нет информации о том, когда произошел взрыв. Точно неизвестно и сколько человек пострадало. По некоторым данным, речь может идти минимум о десяти пострадавших, но неизвестно, сколько людей было в здании.

На месте работают спасатели. Они пока осматривают место происшествия, вслушиваются и осматривают камерой на шнуре подвал здания, чтобы понять — есть ли под завалами люди.

Полиция Техаса посоветовала жителям держаться подальше, пока сотрудники службы экстренной помощи осматривают место происшествия.

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