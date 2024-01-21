Грешный святой: как на самом деле умер Григорий Распутин

В свое время кончина «святого старца» заставила ликовать почти всю Россию. Было ли это выгодно союзникам империи?

Многие годы не утихают споры по поводу истинной причины смерти широко известного во всем мире Григория Распутина, прозвавшего себя «святым старцем». Простой сибирский крестьянин был близким другом императорской семьи Николя II, что часто вызывало многочисленные вопросы. О тайне кончины великого целителя пишет Газета.ру.

Бытует мнение, что неприкосновенный «божий человек» и одаренный провидец в действительности был гулящим пьяницей, который не страшился своей власти и любил проводить время с женщинами. Расположение царской семьи не спасло его от гнева и непонимания элиты — в ночь на 17 декабря 1916 года «старца» застрелили.

По словам участников и очевидцев событий, подсыпанный в еду яд никак не повлиял на Распутина, а после выстрела в сердце он неожиданно «ожил», напал на своих врагов, и только затем был окончательно убит выстрелом в голову. Однако популярная версия, рассказанная российским аристократом Феликсом Юсуповым, имеет свои несостыковки.

Грешный «святой»

Распутин родился в 1869 году в Тобольской губернии. В молодости юноша с головой ударился в религию и спустя некоторое время неожиданно для себя оказался в Петербурге, куда его пригласил ректор духовной академии епископ Сергий.

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Преподносил он себя, несмотря на средний возраст, как «старца» и «божьего человека». Дошел слух о «великом сподвижнике» и до императрицы. После знакомства с правящей четой раскрылась его спасительная способность влиять на царевича Алексея, который страдал гемофилией.

По сведениям различных источников, на деле Распутин представлял из себя «развязного», «грубого», «пошлого» человека, а также начал оказывать удивительное и невероятное влияние на поступки и решения Николая II.

Это испугало элиту, в частности молодого князя Феликса Юсупова, который и стал лидером заговорщиков, а также предоставил свой дом в качестве площадки для покушения.

Версия Юсупова

Именно князь больше всех рассказывал об обстоятельствах убийства в последующие годы. По известным данным, Распутина пригласили в дом на чай, отравив пирожные и вино. Сперва «старцу» предложили покинуть город самостоятельно, однако тот отказался. Яд же никак не подействовал на царского друга, из-за чего Юсупов выстрелил «святому» в сердце.

© РИА Новости / РИА Новости

Неожиданно Распутин «ожил» и накинулся на князя.

«Выглядел он жутко. Рот его был в пене. Он закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь. Распутин тихо и хрипло повторял мое имя», — писал Юсупов в мемуарах.

Мужчину удалось догнать и застрелить окончательно, после тело завернули в холст и сбросили в реку.

Британская разведка

Вскрытие показало, что у «старца» всего было три ранения в упор — в печень, со спины в почку и в центр лба. Выстрела в сердце зафиксировано не было. Кроме того, вызывает вопросы невероятный иммунитет к яду, который, возможно, и не был заложен. В желудке убитого судмедэксперты следов цианида не нашли.

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Излагают версию, что все публичные рассказы об убийстве Распутина выдуманы из-за покушения британской разведки — Феликс Юсупов совместно с великим князем Дмитрием Павловичем выступили лишь исполнителями. Современный документалист Ричард Каллен предполагает, что выстрел был произведен из 455 Webley — стандартного британского армейского револьвера Первой мировой войны.

Великобритания имела веские причины для ликвидации Григория Распутина. В первую очередь, друг царской четы оказывал большое негативное влияние на ситуацию в тылу — западные члены Антанты беспокоились, что их союзник в лице Российской империи не сможет дотянуть до конца войны.

Кроме того, «старец» был известен своими прогерманскими мыслями и выступал против войны — он мог склонять императрицу к заключению сепаратного мира.

«Драматические истории» про яд, борьбу в крови и побег выдуманы, по мнению Каллена, чтобы отвлечь внимание от британцев. Восстановить точную картину событий в ночь на 17 декабря 1916 года невозможно.

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