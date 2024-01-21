«Стонала Нева. Мы знали, что бой идет»: как был совершен прорыв блокады Ленинграда

Знаменательная дата — 18 января 1943-го. Бойцы не могут сдержать эмоций.

Факты есть факты — нравится кому-то или нет. Это наша страна ценой неимоверных жертв и усилий остановила распространение коричневой чумы, свернула шею Гитлеру и освободила мир от фашизма. При поддержке союзников. Мы храним память о той войне. Это — наш священный долг.



В эти дни мы вспоминаем одну из самых страшных битв Великой Отечественной — за Ленинград. 18 января 1943 года, кольцо вокруг города было разорвано, но лишь через год 27 января 1944-го — полностью снята блокада. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков расскажет, как начиналось освобождение Северной столицы.

Знаменательная дата — 18 января 1943-го. Рабочий поселок номер один под Ленинградом. Бойцы не могут сдержать эмоций. Встреча Волховского и Ленинградского фронтов. Через два часа они пересеклись в районе рабочего поселка номер пять. В этот день они прорвали блокаду Ленинграда.

Из воспоминаний четырежды Героя СССР маршала Георгия Жукова: «Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по‐братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!»

Юрий Симонов был тогда в третьем классе. Вспоминает — артиллерийский гром освобождения был слышен во всем городе.

«Буквально стонала Нева. И эти звуки по воде — мы слышали, мы знали, что бой идет. Возникло ощущение сопротивления немцам, это возникло», — вспоминает житель блокадного Ленинграда Юрий Симонов.

Название наступательной операции «Искра» придумал сам верховный главнокомандующий. Он был уверен, что из нее точно возгорится пламя Победы.

Зенитные пушки на крышах зданий. Орудия в самом городе. Контрбатарейная борьба сыграла большую роль в ослаблении артиллерии немцев и спасении Ленинграда от серьезных разрушений. Но после прорыва блокады обстрелы только усилились. Как раз тогда на фасадах появились надписи указывающие, какая сторона улицы наиболее опасна при артударе.

Внук Маршала Леонида Говорова, командовавшего в тот момент ленинградским фронтом, рассказывает — именно тогда были заложены основы контрбатарейной борьбы. У артиллерии была ключевая роль. Перед операцией удалось собрать орудий в шесть-семь раз больше, чем у противника.

«Впервые был применен так называемый огневой вал, при форсировании Невы, высадке на вражеский берег, когда за огневым валом уже наступала пехота. Не просто артподготовка, а потом побежали — это было огневой вал, движущийся вперед. Тут расчет до секунд, чтобы не попасть под свой обстрел», — поведал Леонид Говоров, внук маршала Леонида Говорова.

Так располагались силы Красной Армии в преддверии операции: между Ленинградским и Волховским фронтами минимальное расстояние 12 километров. Немцы знали, что это самое уязвимое место — бутылочное горлышко. Поэтому создали, как считали, неприступную линию обороны: первые окопы на левом берегу Невы в пяти метрах, затем еще пять линий через каждые 200 метров, между ними — минные поля и колючая проволока. Подступы тоже максимально защищены. Огневые точки — каждые 25 метров. На берегу насыпали земляной вал, заминировали его, и облили водой, чтобы он обледенел. К штурму этих позиций готовились особенно тщательно.

«Полноценно подбиралась местность похожая, то есть болотистая, ставились типовые какие-то немецкие укрепления, параллельно работала очень хорошая разведка, проводилась в тяжелых условиях мощного противодействия», — рассказал заместитель директора департамента науки, образования, исполнительной дирекции РВИО Денис Шполянский.

На подготовку было меньше месяца. Изначально Советское командование планировало наступление 1 января. Но лед на Неве еще не встал. Поэтому ждали, как оказалось, 12 января. Так этот день в своих мемуарах вспоминает Георгий Жуков, который находился на наблюдательном пункте второй ударной армии.

«Над всем передним краем пока господствовала тишина. Это была особая тишина — тишина перед наступлением большого исторического масштаба», — вспоминал в мемуарах маршал Георгий Жуков.

В 9:30 утра тишину первой прервала артиллерия. Ураганный огонь ровнял с землей первую линию обороны Вермахта. Спустя два часа на лед вышли четыре советские дивизии. Позже один из попавших в эти мясорубку немецких солдат так опишет первые часы наступления.

«После открытия мощного огня в считанные минуты в щепки разбиваются немецкие блиндажи, засыпаются окопы, сравниваются с землей пулеметные гнезда», — писал выживший.

В центре удалось создать плацдарм, куда дальше пошли танки. И шли, как вспоминали ветераны — тяжело.

«В первый день мы прорвали оборону противника примерно в три километра. На второй день, тоже, примерно, такое же количество. В остальные дни двигались два с половиной-три километра», — рассказывал комиссар 61-й отдельной легкотанковой бригады Федор Румянцев в интервью корреспонденту корпункта «Маяк» в Ленинграде Матвею Фролову 12 января 1983 года.

Натиск шедших навстречу друг другу бойцов было уже не остановить. 14 января расстояние между фронтами было четыре километра, 16 января — один, а 18 января — та самая встреча. Трофеи этой операции помогли выиграть другие битвы.

«Курскую дугу мы встретили подготовленными, потому что в эти же дни два трофейных танка у рабочих поселков номер три и пять „Тигр“ достаются нам в качестве трофеев, и когда на Курской Дуге наши танкисты с ними сталкиваются мы уже знаем их слабые стороны и готовы к встрече с ними», — рассказывает ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.

Всего за 18 дней после прорыва в этом месте проложили «Дорогу Победы». Строил и отец Валентины Хватовой, и другие железнодорожники, и женщины блокадного Ленинграда. Уложили больше 30 километров железнодорожного полотна, построили мост. 7 февраля на Финский вокзал прибыл первый поезд с провизией.

«Мастерство машинистов, проскочить опасное место, пристрелянное с Синяева. И добивались. Начинались обстрелы, они выпускали пар — якобы в топку попало, и удавалось обмануть, проскочить», — вспоминает дочь строителя «Дороги Победы» Валентина Хватова.

Впереди на этом участке фронта еще год тяжелейших боев, обстрелов. Но уже после «Искры» было понятно, что полное снятие блокады — лишь вопрос времени.