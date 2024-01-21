Пушилин: в Донецке 22 января объявлен днем траура по погибшим при обстреле ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

ВСУ обстреляли рынок прямо в разгар выходного дня.

Пушилин: в Донецке 22 января объявлен днем траура по погибшим при обстреле ВСУ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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После бесчеловечного обстрела рынка в Донецке в регионе объявили понедельник днем траура по погибшим. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«22 января в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал он в Telegram-канале.

По последним данным, число жертв обстрела со стороны ВСУ достигло 27 человек. Все они — гражданские. Еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести, двое из раненых — несовершеннолетние.

ВСУ обстреляли оживленный рынок в микрорайоне Текстильщик Донецка днем 21 января. По кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

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